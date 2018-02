Tunisie: Les senteurs, une autre manière d'aborder la civilisation musulmane

Dans son dernier ouvrage «La culture du parfum en Islam» publié par «Sud Editions», le sociologue et islamologue Abdelwahab Bouhdiba propose un voyage dans le monde des senteurs à travers une analyse anthropologique autour du parfum dans le monde arabo-musulman.

Ainsi, le dernier essai de 277 pages de Bouhdiba se compose de 10 chapitres comportant à la fin des repères terminologiques botaniques, légendaires et techniques autour des senteurs.

Abordant une approche éclectique, Bouhdiba propose une lecture sociologique et psychologique de la culture du parfum dans le monde musulman, partant de la place des essences chez le Prophète Mohammed en passant par la culture des odeurs dans la poésie, la littérature, l'art culinaire et les sciences médicales arabes. Ainsi, le voyage se veut à la fois poétique, littéraire, scientifique, mais aussi sociologique, comme l'attestent les discussions et les fatwas liées aux cafés et rapportées par l'écrivain.

Richement documenté, l'essai «La culture du parfum en Islam» invite le lecteur à découvrir la place des odeurs (bonnes ou mauvaises) dans la civilisation musulmane à travers des extraits des poèmes de Ibn al Rumi ou Chalak Ibn Wardi ou encore à travers des extraits des explorateurs arabes comme Al-Dimashqî et sa description de la célèbre ville des roses Damas et sa culture des parfums. L'auteur transporte même son lecteur dans un voyage onirique et magique à travers les parfums du livre des Mille et Une Nuits.

Dans un style poétique rythmé et léger, les parfums sont une occasion pour Abdelwahab Bouhdiba d'étaler son savoir encyclopédique grâce à une lecture anthropologique décortiquant les racines de l'imaginaire collectif des Arabes par le biais des parfums. En abordant les aspects liés à la religion, la sorcellerie, la purification, l'art culinaire, la technologie de la distillation et l'aromathérapie, Bouhdiba raconte l'histoire de la civilisation musulmane et son âge d'or d'une manière originale et ludique, comme le montre le glossaire élaboré par l'écrivain d'une manière atypique sur les plantes aromatiques, les épices, ou encore les correspondances morales et religieuses des senteurs et saveurs.