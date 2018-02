Tunisie: Hamadi Ben Saâd, chantre de la Médina

Hamadi Ben Saâd raconte la Médina et ses murs, leurs strates, leur mémoire :

«Les murs me parlent. La chaux qui craque après le badigeon, le ciment qui affleure, l'humidité qui suinte et laisse des traces, tout cela me raconte des histoires. Celles de la Tunisie, avec ses plaies, ses failles, ses restaurations». Alors il marche, au long des ruelles, recueille ces murmures, ces échos, ces mémoires qu'il est seul à entendre. Il rase les murs, s'assied à un angle, passe et repasse sous un porche, puis rentre dans son atelier transcrire en couleurs et en matière ces histoires de murs.

Les œuvres de Hamadi Ben Saâd sont elles-mêmes une superposition de strates. Il travaille sur de vieilles affiches de yoghourt, trouvées dans une imprimerie, parce qu'elles ont la taille et la tenue qu'il souhaite. Il leur inflige un traitement complexe de papiers de soie et de krafts froissés, imbibés de colle, qu'il sculpte et moule en creux et en reliefs. Il leur offre des fonds de couleurs somptueuses, bleu lapis lazuli, vert lagon, rouge cardinal, jaune safran, les éclabousse d'or et d'argent, les cerne de franges contrastées, et donne à cette Médina qu'il porte au cœur la plus belle des transfigurations.

Hamadi Ben Saâd expose cette semaine à la galerie Selma Feriani.