Tunisie: Pour des rôles de leadership dans la région Mena

L'ambassade du Canada en Tunisie et le Forum des fédérations ont le plaisir d'annoncer le lancement officiel, en Tunisie, du projet «Autonomisation des femmes pour des rôles de leadership dans la région Mena». Ce projet est financé par le gouvernement du Canada et bénéficie du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance.

Le Forum des fédérations est une organisation internationale de gouvernance fondée par le Canada, financée et soutenue par neuf autres gouvernements partenaires, l'Australie, le Brésil, l'Ethiopie, l'Allemagne, l'Inde, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan et la Suisse, en vue de contribuer aux renforcements des capacités de construction et de consolidation démocratique des gouvernements.

Le Forum des fédérations travaille sur les thématiques de la décentralisation, du fédéralisme, de la transition démocratique et de gouvernance inclusive depuis plus de 16 ans dans plus de 25 pays.

Pour une meilleure participation des femmes

Le but ultime de ce projet est d'asseoir une gouvernance inclusive dans la région Mena, et plus spécifiquement en Tunisie, en Jordanie et au Maroc.

Ce projet aura pour objectifs à la fois d'augmenter la participation des femmes dans les diverses structures de pouvoir et dans des rôles décisionnels, ainsi que d'améliorer la capacité des femmes et des hommes à concevoir les politiques, les programmes et les activités gouvernementales et non gouvernementales influençant l'inclusion des femmes.

S'étalant jusqu'en 2023, il contribue à l'autonomisation des femmes et du leadership féminin via la sensibilisation, le dialogue, la formation, et l'enrichissement du capital intellectuel par la production de travaux dans les trois pays du projet.

En partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, et de plusieurs organisations de la société civile tunisienne, le projet intégrera les 24 gouvernorats tunisiens. Par la diversité de ses activités, le projet bénéficiera tant aux hommes qu'aux femmes, aux acteurs locaux, aux organisations civiles et à divers acteurs politiques. Plusieurs des activités déployées cibleront d'ailleurs des femmes leaders tant actuelles que futures afin de renforcer ou d'améliorer leurs capacités et leur confiance en elles.

Ce projet démontre la place toujours grandissante qu'occupent les femmes dans l'histoire politique, économique et culturelle, ainsi que le développement d'une gouvernance inclusive en Tunisie. Le Forum tient à remercier tous ses partenaires pour leurs engagements en vue de développer l'autonomisation des femmes et le leadership féminin en Tunisie.