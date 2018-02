Tunisie: Triplé de Youssef Msakni

A l'occasion de la 25e journée de la Qatar Stars League, l'équipe d'Al Duhail, leader de la compétition, a remporté, sans forcer, une victoire face à Al Ahly (4-0).

L'attaquant international tunisien, Youssef Msakni, s'est illustré en marquant un triplé. Après ce succès, Al Duhail consolide sa première place au classement avec 39 points, soit quatre longueurs d'avance sur son dauphin, Al Rayan. En face, l'autre Tunisien, Yassine Chikhaoui, a disputé le match entier. Son équipe est septième avec 16 points.

Srarfi : «J'avance et je ne compte rien lâcher»

Un an après son arrivée à Nice, Bassem Srarfi semble clairement avoir franchi un palier. Au pas de course. Droit devant et sur le côté. Homme providentiel du premier round face à Toulouse, passeur sur le penalty de l'égalisation, puis buteur à la 91' (2-1), le jeune international tunisien (20 ans) a pris le temps de se confier. Remuant, décisif, accrocheur, il a décortiqué son année niçoise durant une petite visite à l'Allianz Riviera, en pleine journée. En lorgnant l'avenir avec appétit : «Face à Toulouse, c'était vraiment le déclic, le match qui a tout changé. S'il avait tourné autrement, notre saison aurait pu devenir plus compliquée, parce que nous ne traversions pas une très belle période. C'était aussi un déclic sur un plan personnel. J'ai inscrit mon premier but en L1 là-bas, et derrière, j'ai pris confiance.

Maintenant, je donne tout sur le terrain. A force de persévérer, de travailler dur, je commence à me sentir vraiment, vraiment bien. Petit à petit, je prends confiance. Au début c'était difficile, un nouveau club, un nouveau pays, un nouveau championnat. Progressivement, en bossant, j'ai pu me rapprocher du niveau des autres et me faire plaisir. Je sens aussi qu'on m'apprécie, au club et du côté des supporters. Le coach m'encourage d'ailleurs à avoir encore plus confiance en moi, à reproduire en matches ce que je fais aux entraînements. Je progresse dans tous les domaines, physique, tactique, technique. J'avance, je le vois, et je ne compte pas lâcher. Je dois par exemple devenir plus costaud pour résister encore plus aux duels, parce que la L1, de ce point de vue, est vraiment très exigeante.

Aussi, défendre est une obligation, c'est normal et logique de m'appliquer. Pour être honnête, je le fais plus que quand je suis arrivé et plus que quand j'étais au Club Africain. Beaucoup plus. D'ailleurs si tu ne défends pas, tu ne peux pas jouer en Ligue 1 française, c'est aussi simple que ça. Par contre, ce n'est pas parce que tu défends bien que tu dois oublier d'attaquer. Surtout quand tu es un joueur offensif!».

Et de quatre pour Touzghar

Il court, il court Yoann Touzghar ! L'attaquant tunisien a encore inscrit deux buts au cours de la 24e journée de D2 française.

Sochaux a battu le GFC Ajaccio sur le score de quatre buts à un. Yoann Touzghar a inscrit ses buts aux 33e et 71e minutes.

Grâce à ce doublé, l'attaquant tunisien augmente son capital buts à quatre cette saison avec Sochaux.