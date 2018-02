Tunisie: Un turn-over de circonstance

Cela, malgré le manque de réussite flagrant et les ratages monstres des Maraii, Bangoura et consorts,un handicap laborieusement travaillé par le staff technique de l'équipe lors des répétitions qui ont suivi la rencontre de mercredi dernier.

A ce niveau, Madhoui a exhorté ses joueurs à faire preuve de concentration et de lucidité au niveau du dernier geste technique et de jouer parfois à la première intention évitant ainsi certaines maladresses et fioritures au moment de conclure.

En outre, le coach algérien, en fin communiquant averti, a poussé ses joueurs à faire preuve d'humilité et de sérieux face à une formation divisionnaire d'Al Alia qui sera, à n'en point douter, grandement motivée et déterminée à jouer le tout pour le tout pour tenter de réussir un coup d'éclat face à un ténor de notre paysage footballistique.

Ben Ouannès fin prêt

Compte tenu de l'absence de Amrou Maraii et Bangoura notamment,certains éléments auront l'occasion idoine pour faire étalage de leur potentiel et convaincre Madhoui. A cet égard, Mortadha Ben Ouannès, dont le retour à la maison a été fortement acclamé par le public étoilé et qui semble récupérer la plénitude de ses moyens et sensations, fera son entrée à l'occasion de la rencontre de cet après-midi, le jeune attaquant Fakhreddine Ouji, promis à bel avenir et qui sera de l'avis de certains connaisseurs l'une des révélations de l'Etoile lors des prochaines saisons, pourra lui aussi bénéficier de la confiance de son coach, sans oublier Aymen Sfaxi qui reste toujours utile par sa rapidité, sa technique et ses appel de balle et qui sera avide de rattraper le temps perdu.