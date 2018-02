Cote d'Ivoire: Moussa Sanogo - "Les recettes mobilisées par la douane dépassent les salaires des fonctionnaires"

Les recettes mobilisées par la douane peuvent payer les fonctionnaires. Une révélation de taille faite le samedi dernier par le Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, à la faveur de la tournée d'information et de sensibilisation qu'il a co-animée à Adjamé-Harris, avec le Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré.

A l'occasion, Sanogo, secrétaire général adjoint du Rdr, a donné la vraie information, celle relative aux salaires des fonctionnaires.

« Tous les jours, vous entendrez des gens reprocher des choses à l'action du président Ouattara. Ils viendront vous dire que la Côte d'Ivoire n'a plus d'argent et qu'elle ne peut même plus payer ses fonctionnaires.

Alors que moi qui suis au budget, je vous informe que les recettes de la douane, à elle seule, dépassent les salaires complets des fonctionnaires», a-t-il lancé à l'endroit des militants du Rdr pour qu'ils ne soient pas intoxiqués par une certaine presse.

Pour rappel, le mois dernier, un bimensuel français informait que le gouvernement ivoirien, pour faire face aux salaires des fonctionnaires en décembre dernier, a dû recourir à une partie d'un appui des 100 millions d'euros de la France, en décembre dernier, pour régler leurs soldes.

Ce qui n'est pas vrai car les salaires des fonctionnaires ivoiriens s'élèvent à 1512 milliards de F CFA par an alors que la Direction générale des Douanes à elle seule a pu mobiliser 1723,73 milliards de F CFA.