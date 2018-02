Tunisie: Hamdi Meddeb, reçu par Youssef Chahed

Outre leurs vertus curatives, certains animaux et plantes font partie de l'attirail des sorciers et mages, et ce, depuis… Plus »

Trois joueurs du Club Africain seront absents lors de la rencontre des 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie. Seïf Charfi et Hamza Agrebi (blessés) et Bilel Khefifi (suspendu) ne pourront pas tenir leurs places face à l'US Chebika.

A une dizaine de jours du premier match comptant pour les éliminatoires de la Ligue des champions d'Afrique, le président du club mauritanien d'Al Wiem, Hadj Boubakar Sé, a indiqué que son club est sur la bonne voie après avoir obtenu huit victoires sur les douze matchs disputés dans le championnat local. Parlant de la double confrontation avec l'Espérance de Tunis, il a estimé que les «Sang et Or» ont «la plus forte équipe du continent depuis une dizaine d'années en Afrique et ce serait une excellente occasion pour ses joueurs de prouver à leur public qu'ils sont sur la bonne voie», a-t-il déclaré.

Pour le président d'Al Wiem, l'EST est la plus forte en Afrique

L'Espérance Sportive de Tunis affrontera l'Etoile Sportive de Métlaoui à partir de 12h30, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie. A cette occasion, l'équipe de Bab Souika pourra compter sur deux nouveaux joueurs : Youssef Blaili, convoqué pour la première fois depuis son recrutement et Mohamed Ali Moncer, qui a signé son retour après six mois passés en Egypte.

D'après les chiffres de la FTF, les revenus sont passés de 12,607 millions de dinars à 23,500 millions de dinars. Le montant de la dette estimée à 530 mille dinars en 2012 a été abaissé à 7,861 millions de dinars, selon le magazine publié par la FTF en janvier 2018. Ce magazine a également publié les statistiques les plus importantes, les indicateurs, les réalisations et les activités menées par le football tunisien au cours de la dernière période.

La réserve formulée par l'Espérance Sportive de Zarzis contre l'Etoile Sportive du Sahel a été confirmée auprès de la Ligue nationale de football professionnel. Après avoir coché le jour du match trois noms concernés par cette réserve (Alaya Brigui, Ghazi Abderrazak et Ammar Jmal), l'ESZ a bel et bien assuré que c'est Jmal qui est visé par cette réserve. Zarzis soutient que le défenseur central étoilé a livré ce match alors qu'il comptait trois avertissements à son passif.

