Tunisie: Une situation alarmante

Pour sa part, le défenseur Layouni a affiché des qualités rassurantes dès son entrée face au CA. Sa participation redonnera plus de stabilité à la défense aghlabide. Bref, les Aghlabides sont appelés à dépasser leurs soucis financiers et les conséquences de la dernière défaite face au CA pour retrouver leur sérénité.

Après la défaite face au CA dans le cadre du championnat, les Aghlabides espèrent se racheter en Coupe de Tunisie face à l'équipe divisionnaire de l'AS de Sébikha. La courte période de préparation a été consacrée à la récupération physique des joueurs à cause du rythme des rencontres. Hormis le Camerounais Munduga, tous les joueurs ont participé à la séance d'entraînement de vendredi à Kairouan. Le coach aghlabide reconduira probablement les mêmes éléments qui ont participé au cours des dernières rencontres. Il lancera quelques jeunes talents comme Louay Hamdi, Riadh Frioui et Oussama Romdhani. Le jeune attaquant Oussama Bouguerra reprendra avec les siens après sa suspension face au CA.

