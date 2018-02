Tunisie: Success story d'un Tunisien

Un an après avoir quitté la Tunisie, Wael Kilani continue sa brillante carrière dans l'une des meilleures académies du monde, la John McEnroe Tennis Academy New York, en tant qu'entraîneur de haut niveau, entraînant et formant des joueurs d'élites américains.

Outre son diplôme de Professional Tennis Registry et de son Global Professional Tennis Coaching Association obtenus en 2011 et 2015, Wael Kilani vient d'obtenir son diplôme de l'United States Professional Tennis Association. Wael Kilani a passé une année en Tunisie au sein de la Fédération tunisienne de tennis durant la saison 2016. Il a entraîné les joueurs U14, U16 ainsi que les juniors. Avec son équipe, il a remporté le championnat d'Afrique U14 et s'est qualifié pour la coupe du monde 2017.

L'homme de la situation pour la FIT

Entre-temps, il a aussi été sélectionné par la Fédération internationale de tennis et la Confédération africaine pour entraîner les meilleurs joueurs africains Elites et a été aussi choisi comme entraîneur de l'équipe tunisienne de Fed Cup qui s'est déroulée au Monténégro en 2016.

A ses débuts, Wael Kilani a fréquenté les meilleures académies en Europe : la Fédération catalane en Espagne, la Mouratoglou Tennis Academy à Paris et Daniel Contet à Nice. Durant son parcours, Wael a offert plusieurs médailles à la Tunisie à l'échelle africaine et internationale. Il a été classé (69e) à l'échelle mondiale dans la catégorie juniors avec trois participations dans des grands chelems juniors. Ses performances lui ont permis de recevoir plusieurs offres de la part des universités américaines les plus connues à la fois pour étudier et jouer.

En 2008, il a signé pour l'Université du sud de la Floride où il était joueur numéro 1 et capitaine de son équipe jusqu'en 2012, la menant à remporter la Big East Conference pour la première fois dans l'histoire de l'Université.

Le palmarès de Wael Kilani

Deux fois sacré champion de Tunisie seniors.

Champion d'Afrique cadets en simples.

Champion d'Afrique juniors en doubles.

Champion d'Afrique 2005 seniors par équipe avec la Tunisie et médaillé de bronze en simple.

Plusieurs participations en Coupe Davis.

Une historique neuvième place avec la Tunisie au championnat du monde cadets à Barcelone après des victoires contre de grandes nations de tennis telles que l'Allemagne, la Chine et le Maroc.