Cote d'Ivoire: Port-Bouët / Sangafowa Coulibaly - "Le Rdr doit compter le maximum d'élus au sein du Rhdp"

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

Vous devez être fiers de ce que le président de la République a fait en six ans », a-t-il insisté. Pour lui, le moment est venu pour que toutes les structures du RDR soient debout pour soutenir le chef de l'Etat dans son action de réconciliation ; de faire de la Côte d'Ivoire, un pays de paix ; et dans sa volonté de réunir, avec le président Bédié, l'ensemble des fils et des filles du père fondateur, Félix HouphouëtBoigny.

A l'en croire, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le concert des Nations et est enviée par d'autres pays grâce au leadership d'Alassane Ouattara. « Il n'y avait pas eu d'investissement dans le domaine des infrastructures, de la santé, de l'éducation, dans l'agriculture, etc. depuis des années en Côte d'Ivoire.

L'émissaire de la case verte s'est félicité de la forte mobilisation des républicains de la cité, non sans se réjouir des résultats obtenus par le secrétariat départemental dans l'implantation et l'ouverture du parti. Saisissant l'occasion, Sangafowa Coulibaly a indiqué aux militants que l'heure est au terrain, après la mise en place de toutes les structures recommandées par le 3ème congrès de sa formation politique.

En effet, dans la dynamique de la tournée d'information initiée par la direction du parti logé à la rue Lepic, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné d'une forte délégation, est allé à la rencontre des militantes et des militants de Port-Bouët.

