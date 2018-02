Cote d'Ivoire: Gagnoa - Projection du film '' Dominique Ouattara, un coeur en action''

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

Ce qu'elle fait est une mission divine. Et ce film vient à point nommé pour le montrer à nos populations» a-t-il souligné, tout en promettant l'appui du conseil municipal pour la réalisation de la version plus longue (52min) de ce film.

Comme à Yamoussoukro, Korhogo et Kong, c'est un beau public qui a pris d'assaut, le jeudi 1er février dernier, la salle de mariage de la mairie de Gagnoa pour suivre la projection du documentaire « Dominique Ouattara : un cœur en action », produit par Aimond William, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire (Fondaci) et la Fondation des artistes africains (FAA).

