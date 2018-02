Sénégal: Visite de Macron - Frédérique Vidal et Mary Teuw Niane signent trois conventions partenariat

Lors de la visite du président Français Emmanuel Macron au Sénégal, les ministres de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la France et du Sénégal, Frédérique Vidal et Mary Teuw Niane ont signé, 3 conventions de partenariat.

Il s'agit d'une signature de lettre d'intention entre le ministre Sénégalais et le groupe Arial, d'une signature de convention entre le groupe Sup Deco et Auchan et le troisième accord porte sur un cadre de coopération entre les deux ministères de l'enseignement supérieur.

Le domaine de l'Enseignement supérieur du Sénégal a eu des retombées avec la visite du président Français au Sénégal, Emmanuel Macron. Les deux ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation des pays ont encadré la signature de trois documents.

Le premier document paraphé concerne une lettre d'intention entre le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation du Sénégal et le groupe Arial.

Le deuxième document est une convention entre le groupe Sup Deco et Auchan et le troisième document est un accord-cadre de coopération entre les deux ministères de l'enseignement supérieur.

Le protocole d'accord avec Arial porte sur la réalisation d'études pour la mise en place d'un centre de fabrication, d'assemblage, d'intégration et de test de satellite.

La deuxième convention qui lie le groupe Sup Deco au groupe Auchan porte sur la mise en place de licences professionnelles. Après cette convention, Jules Lafont, Directeur général adjoint d'Auchan, a révélé qu'en trois ans, Auchan Sénégal a créé plus de 1000 emplois directs pour les jeunes Sénégalais.

Auchan va créer 2000 emplois en deux ans au Sénégal

Jules Lafont annonce que le groupe Auchan va créer plus de 2000 emplois dans les deux prochaines années pour son développement. «Le Bachelor est pour nous une véritable opportunité pour les jeunes étudiants sélectionnés mais aussi pour nos collaborateurs à qui, nous avons permis de rentrer dans le cursus.

Nous finançons ces études à 100% et nous nous engageons à leur donner un travail et de les recruter à la fin de la formation», a laissé entendre le responsable d'Auchan.

Le Directeur général du groupe Sup Deco, Ababacar Sédikh Sy, a indiqué que cette convention est une expérience inédite au Sénégal. Pour lui, l'engagement d'Auchan de recruter les étudiants de cette filière après leur formation «est le rêve de tout chef d'établissement».

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de la France, Frédérique Vidal, se dit heureuse d'être au Sénégal pour préparer l'avenir de la jeunesse de nos deux pays, «passant par l'enseignement, la recherche et l'innovation qui va permettre de mettre la recherche au service de la société».

«L'exemple des signatures auxquelles nous venons d'assister est un exemple parfait d'une autre façon de penser la formation dans l'enseignement supérieur au service de la jeunesse, au service de la science et de la recherche ; des carrières académiques, de l'insertion professionnelle à tous les niveaux», soutient la ministre française.

Pour elle, la coopération entre les deux pays est importante et les différents accords signés devant les présidents permettront de mieux travailler ensemble pour développer le partenariat.

Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation du Sénégal, Mary Teuw Niane a remercié sa collègue française. Il a rappelé qu'auparavant, au palais de la République, en présence des deux chefs d'Etat, ils ont procédé à la signature du protocole de création du campus universitaire franco-sénégalais.

«Le souhait des deux présidents de la République est de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation un cadre de partenariat renforcé pour la marche du Sénégal pour son émergence économique», a affirmé Mary Teuw Niane.

Ce dernier, «très satisfait de la coopération avec la France» a salué le travail de tous les acteurs français dans le domaine de l'enseignement supérieur et l'appui de l'Afd pour la construction des deux Isep de Richard-Toll et Bignona. Il a aussi remercié les partenaires qui appuient depuis longtemps les universités sénégalaises.