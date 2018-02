Cote d'Ivoire: Serge Toussaint - "Nous oeuvrons spirituellement dans l'intérêt des pays où nous nous trouvons"

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

Il permet de mieux nous connaître nous-mêmes, de mieux comprendre le sens profond de l'existence, et de mieux maîtriser notre vie, c'est-à-dire de la rendre aussi conforme que possible à nos espérances.

Le seul but de l'ordre de la rose-Croix est de transmettre l'enseignement qui lui est propre et de contribuer à l'éveil des consciences.

L'A.M.O.R.C. n'étant pas une religion, il y a parmi ses membres des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans, des Bouddhistes, des Animistes, etc., mais également des hommes et des femmes qui ne suivent aucune religion.

Chaque fois que des rosicruciens se réunissent, c'est non seulement pour participer à des travaux qui contribuent à leur bien-être personnel, mais également pour œuvrer spirituellement dans l'intérêt du pays où ils se trouvent. En cela, ils ont à coeur de contribuer au bien commun et à l'intérêt général.

Je dirigerai également un forum au cours duquel ils pourront me poser toutes les questions qu'ils souhaitent, notamment sur les nombreux sujets traités dans les enseignements de l'A.M.O.R.C. par ailleurs, le vendredi 9 février, je présenterai une conférence publique intitulée : « Les mystères de la mort et de la réincarnation. » Elle aura lieu à 18h00, à l'hôtel palm Club, et sera ouverte à tous.

Lors de cette visite, je vais présenter aux membres de l'ordre divers exposés sur des thèmes culturels et spirituels, et leur proposer des exercices de concentration, de visualisation, de méditation, de régénération(...)

Certains pays africains en font partie, au même titre que la France, la suisse, la Belgique et le Québec, et c'est toujours avec un grand plaisir que je viens à la rencontre des rosicruciens d'Afrique, en l'occurrence de la Côte d'Ivoire en ce début d'année.

