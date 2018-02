Cote d'Ivoire: Félix Anoblé (Député San pedro) - "A la place du Chef de l'Etat, je ne reformerais pas la CEI"

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

Le Député de San Pedro qui a désormais habitué la population à ses comptes rendus parlementaires, du reste très appréciés eu égard à certaines déclarations, s'est longuement apésanti également sur l'annexe fiscal voté par l'Assemblée Nationale et qui a créé des remous au sein des opérateurs économiques. "Nous avons voté l'annexe fiscale en connaissance de cause. Parce que nous estimons qu'il est bon pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le Chef de l'Etat a suspendu son application, nous attendons de voir".

Dans un langage de fermeté et accessible à tous, l'honorable de la commune qui abrite le deuxième port de Côte d'Ivoire, a expliqué les 23 lois votées au parlement depuis le dernier trimestre de l'année 2017. Se prononçant sur la réforme de la Cei réclamée par l'opposition et la société civile pour faire chorus avec la Cour Africaine des Droits, le parlementaire n'est pas allé du dos de la cuillère. "On demande de dissoudre la Cei pour la donner à la société civile. Ce n'est pas de notre ressort à l'Assemblée nationale. Mais pour ma part, cela n'engage que moi, je n'ai pas confiance à la société civile ivoirienne. Car, les acteurs sont tous inféodées aux partis politiques. À la place du Chef de l'Etat, je ne reformerais pas la Cei", a-t-il dit.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.