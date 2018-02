Cote d'Ivoire: "L'Intuition de l'Afrique" - Un livre sur l'origine et la philosophie d'Investisseurs & Partenaires

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

« L'idée de ce livre, explique Pierre Daubert, est née après le passage de relais entre Patrice Hoppenot et Jean-Michel Severino, en 2011. J'ai décidé de placer ma connaissance d'I&P au service de mon amitié avec Patrice, en fixant par écrit le souvenir de cette aventure hors du commun». La parution du livre intervient quelques semaines après le décès de Patrice Hoppenot, le 19 décembre 2017, et alors qu'I&P venait de célébrer son quinzième anniversaire.

Edité par L'Harmattan, « L'Intuition de l'Afrique » retrace la genèse et le développement d'Investisseurs & Partenaires (I&P), groupe créé en 2002 par Patrice Hoppenot dans le but de financer et accompagner les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.