Cote d'Ivoire: Imprudence - Un Dozo tire sur deux vigiles du Lycée Mamie Adjoua

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

Apeuré, le second prend la poudre d'escampette. Il reçoit à son tour des balles dans le pied. Malgré la blessure, il continue sa fuite criant au secours. Le dozo enfourche sa moto, contourne le lycée et le rattrape au portail principal du lycée. Il s'engage alors une lutte entre les deux. Le dozo sort un couteau et tente d'égorger le vigile. Celui-ci résiste et émet des cris de détresse qui alertent les policiers également déployés sur les lieux. Ces derniers volent à son secours et le sortent des griffes du dozo qui a été mis aux arrêts.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.