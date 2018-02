Cote d'Ivoire: Communication politique - Un séminaire à Abidjan en faveur des futurs candidats aux élections locales

Pour la première fois en Côte d'Ivoire, un séminaire en communication politique intitulé « Gagner les élections : stratégies, politiques et solutions pour le succès » se tiendra les 12 et 13 mars 2018 à l'Hôtel Belle-Côte, à Abidjan.

Initié par Le Journal de l'Economie en association avec le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d'Ivoire (GEPCI), il a pour but principal, selon les organisateurs, « d'apporter un avantage compétitif aux participants et de leur donner toutes les clés permettant de mener une campagne électorale efficace ».

« La communication politique est aujourd'hui une réalité incontournable, explique Eugène Kadet, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Journal de l'Economie, partenaire de l'événement.

Ce champ d'activité en pleine expansion justifie une formation spécialisée à destination des acteurs politiques, qu'ils soient élus ou désireux de le devenir ».

Ce séminaire (payant, NDLR) est prioritairement destiné aux élus (députés, présidents de régions, conseillers régionaux et généraux, maires, conseillers municipaux), femmes et hommes politiques, futurs candidats à une élection, collaborateurs d'élus, directeurs de cabinets et/ou de campagne, responsables de communication, community managers, etc.

L'ambition de ce séminaire, à en croire ses organisateurs, est d'« accompagner les équipes de campagne des futurs candidats aux prochains scrutins locaux afin qu'elles atteignent leurs objectifs électoraux.

Toutes les thématiques pour préparer et conduire une compétition électorale seront abordées : le marketing du candidat, le programme électoral, la stratégie de campagne, l'organisation de l'équipe de campagne, la stratégie et les actions de communication, etc. »

Structuré autour de 16 sous-thématiques, le séminaire sera mené par un pool de quatre formateurs experts et communicants de renommée internationale : Philippe Moreau Chevrolet, président de MCBG Conseil (Paris), Kevin Gompertz, fondateur de l'agence Keevin (Paris), Antoine Kowalski, ancien journaliste (Paris) et Eugène Kadet, journaliste (Abidjan).