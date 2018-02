Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Bakayoko Ly-Ramata présente ses priorités

Tout le monde est au même niveau d'information. Les acteurs de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique connaissent désormais les chantiers qui seront initiés en 2018 dans leur secteur.

En effet, le mercredi 31 janvier 2018, à l'amphithéâtre A de l'Université Félix Houphouët-Boigny (U-Fhb), la patronne de ce département, le Pr Bakayoko Ly-Ramata, a partagé avec l'ensemble des acteurs la vision du gouvernement et surtout ses axes prioritaires pour l'année 2018.

Ce, au cours de la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an. Il s'agit entre autres du renforcement des institutions de gouvernance, du développement des infrastructures, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs et surtout de la promotion de l'émergence d'une communauté universitaire responsable et engagée dans le développement du pays.

Traduit en axes stratégiques, il s'agira pour son ministère, a-t-elle expliqué, de promouvoir une gouvernance financière transparente, d'établir avec les responsables un contrat de performance, de faire valider le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, de la réhabilitation des cités universitaires et surtout de mettre en route des projets novateurs tels que la conception d'une plateforme d'information et d'orientation post BAC, la conception de module et de maquette pédagogique. « Nous sommes en train de transformer l'enseignement supérieur.

C'est pourquoi il faut le calme et la paix dans l'espace universitaire », a-t-elle lancé aux syndicats estudiantins présents dans la salle. L'objectif de tout cela, a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est d'avoir des universités et grandes écoles performantes.

Bien avant, faisant le bilan de l'année écoulée, la commissaire du gouvernement s'est félicitée de l'aboutissement du processus LMD, de l'ouverture de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et de l'élaboration du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, de la réforme du Brevet de technicien supérieur (BTS).

Le Pr Lazare Poamé, président de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et président de la Conférence des présidents d'universités publiques, a salué la qualité d'écoute de la ministre et surtout son style de gouvernance managériale faite de concertation et de transparence.

Au titre des doléances, Pr Lazare Poamé a plaidé pour une autonomisation des universités dans le recrutement des enseignants chercheurs.