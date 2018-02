Congo-Kinshasa: Les sanctions de l'ONU contre le Général MUNDOS désavouées au pays

Au lendemain de la publication par le Comité des sanctions de l'ONU de quatre nouveaux noms des personnalités ajoutées sur sa liste de sanctions, les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre au pays.

S'il n'y a pas d'objection au sujet de 3 chefs de guerre ciblés par les sanctions, une certaine opinion désavoue cependant les sanctions ciblées contre un brave officier des FARDC, le Général de brigade Charles AKILI MUHINDO MUNDOS. Dans son communiqué de presse de mardi 1er février 2018, le comité des sanctions de l'ONU concernant la République Démocratique du Congo a précisé que les quatre personnalités sanctionnées représentent une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République Démocratique du Congo. Elles ont été frappées notamment de gel de leurs avoirs, d'interdiction de voyager sur l'espace des États membres des Nations-Unies.

Au Général AKILI MUNDOS, le comité de sanction lui reproche, en tant qu'ancien Commandant des Opérations Sukola1 contre les ADF (août 2014 et juin2015), la complicité dans l'organisation des massacres contre les civils à BENI. Ce qui surprend beaucoup des congolais qui ont vécu les massacres de BENI, massacres attribués aux ADF dont l'ONU s'abstient de reconnaître comme mouvement terroriste malgré toutes les évidences.

Parmi les premiers à désavouer les sanctions de l'ONU contre le Général MUNDOS, le Centre d'Etudes pour la promotion de la Paix, la Démocratie et les Droits de l'Homme (CEPADHO). Cette organisation de défense des droits de l'homme bien respectée en RDC pour ses analyses objectives de la situation du Kivu qualifie d'iniques les sanctions contre un officier innocent. Dans sa déclaration rendue publique ce week-end, le CEPADHO qui a commencé par saluer les sanctions prises contre les seigneurs de guerre Gédéon KYUNGU MUTANGA (du Katanga), Guidon SHIMIRAY MWISSA (du Nord-Kivu) et LUCIEN NZABAMWITA alias André KALUME (rwandais) a dénoncé celles adoptées contre le Général AKILI MUNDOS.

Le Coordonnateur et Directeur-Exécutif du CEPADHO, Me OMAR KAVOTA, a noté que "ceux qui accusent le Général MUNDOS n'ont jamais été capable de produire une seule preuve objective pour l'incriminer". Il appelle ceux qui en doutent de se référer au récent procès contre les ADF et leurs collaborateurs, clôturé le 22 janvier dernier, réalisé par la Cour militaire Opérationnelle du Nord-Kivu. Cette Cour a siégé pendant 17 mois à BENI et plus de 80% des Terroristes ADF (de nationalité confondue) qui ont comparu devant elle sont les capturés de guerre du temps du Général MUNDOS en tant que Commandant des Opérations Sukola1. Lui-même a comparu comme renseignant devant la dite Cour et, personne n'a été capable de le charger publiquement.

C'est pourquoi pour le CEPADHO, le Général MUHINDO AKILI MUNDOS est tout simplement "victime d'acharnement, des sanctions iniques, voire de conspiration qui ne dit pas son nom". Mais pour qui roulent les occidentaux qui s'acharnent continuellement contre le Général MUNDOS? En réponse à cette question, un analyste des questions de la région des Grands Lacs basé à Bruxelles estime que c'est la présence du Général MUNDOS et de la 31ème Brigade de Défense Principale à l'Est du pays qui gêne certains politiciens mal intentionnés conspirant pour une nouvelle guerre. Ce sont eux qui manipulent l'UE et l'ONU pour obtenir l'isolement de ce vaillant officier reconnu loyal à son commandant suprême. Selon cette analyste, la campagne de diabolisation contre le Général MUNDOS a commencé lorsque l'ancien député MBUSA NYAMWISI, Président du RCD-KML, originaire de Beni l'a cité comme celui qui organise les massacres à BENI sur instigation de Kinshasa.

Depuis, une campagne d'intox a été mené contre le Général MUNDOS et grâce à son lobbying l'occident en a fait son affaire. Le procès public contre les ADF à BENI a permis à la population locale de s'imprégner de la vérité et à comprendre le degré d'intox et de manipulations politiciennes contre MUNDOS. C'est pour essayer de rebondir que les détracteurs du Général MUNDOS tapent plus haut. Victime des sanctions de l'ONU, le Général AKILI MUNDOS se dit serein. Contacté par notre rédaction, il n'a pas voulu commenter ce qu'il qualifie de décision politique malveillante. Il a simplement lâché: « Ma conscience est tranquille. J'ai toujours déclaré ma disponibilité de répondre devant n'importe quelle Cour pour prouver mon innocence. Que ceux qui m'incriminent apportent les preuves de leurs accusation en justice, peu importe quelle justice qu'ils croient crédible. Suis convaincu qu'ils seront confondus. En attendant, je reste serein et au service de mon pays.»