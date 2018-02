Afrique: SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres la Sélection nationale de football des joueurs locaux vainqueurs du CHAN2018

SM le Roi exprime aussi Sa conviction que ce sacre, qui vient appuyer les résultats positifs que le football national ne cesse de réaliser, constituera une source de forte motivation pour la sélection nationale et l'ensemble des sportifs marocains en vue de redoubler d'efforts pour promouvoir le sport national et le hisser à tous les niveaux.

SM le Roi exprime à cette occasion Ses félicitations les plus chaleureuses à toutes les composantes de la sélection nationale, joueurs, entraîneur, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) suite à ce grand exploit sportif qui vient couronner la belle prestation et la haute compétitivité dont l'équipe nationale a fait montre durant toutes les phases de cette compétition africaine, organisée au Maroc.

Copyright © 2018 Maghreb Arabe Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.