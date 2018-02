Ile Maurice: Partis politiques - Ces querelles de basse-cour

Au MMM également, on lave son linge sale en public. L'interview qu'a accordée Steve Obeegadoo à l'hebdomadaire Week-End, dimanche dernier, a fortement «amerdé» Paul Bérenger. Tant et si bien que lors de la reunion du bureau politique des mauves lundi 29 janvier, il a présenté une motion de blâme contre le président de la commission éducation.

Sollicité pour une réaction, ce dernier fait ressortir qu'il s'accorde une période de réflexion et qu'il fera une déclaration publique dès son retour au pays, vers le 12 février. Quittera-t-il le parti ? «Je ne veux rien vous dire et je précise que je ne suis en négociation avec aucun parti politique.» Patrice Armance ajoute, dans la foulée, qu'il a «toujours une grande estime pour Xavier Duval».

On se vole dans les plumes. On marche à rebours. Le coeur n'y est plus visiblement pour certains partis politique, un mois et demi à peine après l'élection partielle dans la circonscription n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes.

