Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Belgique et Espagne)

Allemagne, 21e journée, 4e division, groupe Nord

Match reporté entre le LSK Lanka et le BSV Rehden de Francky Sembolo.

Belgique, 25e journée, 1re division

Le football est parfois plein de surprise : revenu début janvier d'un prêt raté à Malines (aucun but en 9 apparitions), Sylver Ganvoula a débloqué son compteur-but face à ses anciens coéquipiers. A la 10e, il ouvre ainsi le score pour Anderlecht en reprenant de la tête un centre du Japonais Morioka. Alors que les Mauves se font rattraper puis dépasser au score (15e et 21e), l'international congolais égalise, de la tête encore, sur un centre de Deschacht (57e).

Moins à l'aise balle au pied que dans les airs, il inscrit son deuxième doublé depuis son arrivée en Belgique (avec Westerlo contre Courtai en décembre 2016). Suffisant pour lancer sa saison ? A confirmer lors du déplacement à Ostende samedi prochain.

Feu d'artifice offensif entre le FC Bruges et Sporting Charleroi (3-3). Francis N'Ganga a été averti à la 30e seconde, puis sanctionné d'un penalty à la 37e : « Le carton m'a coupé et je n'étais plus à 100% dans mon match, tandis que le penalty est très léger. On s'en sort bien car il n'est pas rentré."

Zulte-Waregem et Ostende se séparent sur un score de parité (1-1). Titulaire dans l'axe, Marvin Baudry a été averti à la 39e.

Au classement, les Zèbres restent dauphins du FC Bruges avec 1 point d'avance sur Anderlecht, 3e (47 contre 46). Avec 28 points, Zulte-Waregem est 12e.

Belgique, 11e journée du tournoi d'ouverture, 2e division

Union-Saint-Gilles de Jordan Massengo, titulaire, bat le Beerschot Wilrijk (1-0). La première victoire 2018 et depuis le début du tournoi de clôture pour les Bruxellois, qui restent en mauvaise posture, comme Roulers (5e et 8e avec 13 et 10 points).

Espagne, 22e journée, 1re division

Pas de vainqueur dans le derby de la banlieue madrilène entre Getafe et Leganes (0-0). Sans Merveil Ndockyt, laissé à disposition de la réserve.

Espagne, 24e journée, 3e division, groupe 3

Peralada fait match nul à Olot (0-0). Sans Yhoan Andzouana, suspendu. La réserve de Girona manque donc l'occasion de doubler un concurrent direct dans la course au maintien. Et reste 17e et premier relégable.

Espagne, 22e journée, 4e division, groupe 7

La réserve de Getafe et Merveil Ndockyt prennent les 3 points à Guadalix (3-1).