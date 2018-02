Je voudrais saluer le peuple Gouro pour s'être déplacé jusqu'au siège pour nous dire bonjour. C'est un signe que nous apprécions énormément. Avant tout, je voudrais vous dire que le Président de la République, le président d'honneur de notre parti, SEM, Alassane Ouattara, envoie ses salutations chaleureuses et ses condoléances pour l'évènement malheureux qui vient de se passer et vous dire qu'il est présent avec nous, de même que le secrétaire général.

C'est en leur nom et au mien que je vous transmets ce message. Chers amis, merci. Parce que nous avons vu ce que vous avez fait pendant les pré-congrès. Nous avons aussi vu ce que vous avez fait pendant le congrès ainsi que le soutien que vous avez apporté au Président Alassane Ouattara.

Je félicite également la population de la Marahoué pour la forte mobilisation à chaque action que nous menons dans cette région. Je voudrais adresser un message de rassemblement, de cohésion, de solidarité pour tout chaque fois que quelque chose sera fait par le RDR dans votre région.

J'ai mon fils à ma droite (Zoro Epiphane, Ndlr), qui a toujours été disponible et courageux dans tout ce qu'il fait. J'ai écouté avec beaucoup d'émotions ce qui a été dit. Et ce qui a été dit va dans le sens de ce que nous pensons, de ce que le Président pense et croit.

Je pense aussi dans ce cas que vous êtes prêts à faire en sorte de soutenir le Président de la République dans ses actions et de l'aider pour qu'il nous aide.

Ce que vous avez dit concernant vos doléances, je pense qu'il (Le pré- sident Alassane Ouattara, Ndlr) est prêt à faire ce qu'il peut faire pour aider la population de la Marahoué. Ce qu'il y a, c'est que nous voulons la paix.

Le travail qui est fait et l'union que le Président recherche, il le fait pour la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a en vue et en perspective l'espoir que la Côte d'Ivoire sera bientôt ce qu'il souhaite, c'est-à-dire un pays moderne qui travaille pour les populations.

Tout ce qu'il fait, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien nouveau soit un Ivoirien qui puisse profiter de tous les avantages qu'il met en route. Ç'a été un bon signe pour le RDR de voir que malgré le contexte dans lequel vous êtes venus, vous avez tenu à venir me voir.

Et nous sommes très touchés de cela. Nous sommes à votre disposition pour faire mieux. S'agissant de vos doléances, il faut donner espoir au peuple et nous ferons en sorte que ce qui peut être réalisé, sera réalisé. Je souhaite bon séjour et bon retour à chacun d'entre vous. A très bientôt dans la Marahoué.