Ile Maurice: Après les grosses averses, Swayam, 45 ans, se débat dans un océan de détresse

En raison de sa situation actuelle, elle ne parvient plus à se rendre au travail, affirme Swayam. «Je ne me nourris plus convenablement, je suis épuisée physiquement, moralement, je n'ai plus goût à rien. Si dilo-la pa sek, mo pa koné mwa... »

Ce n'est toutefois pas son estomac qui l'inquiète le plus. Swayam, dont la une fille unique de 20 ans est à l'étranger en ce moment, a tout perdu. «Ce sont des policiers qui sont venus m'extirper de ma maison, en me disant que j'aillais mourir noyée si je persistais à vouloir rester sur place. Je n'ai pas eu le temps de prendre mes vêtements, rien... »

Elle a une idée fixe en tête : rentrer chez elle au plus vite. À hier, samedi 3 février, Swayam Nursing, 45 ans, était la seule et unique sinistrée à se trouver toujours au centre communautaire de Rivière-du-Rempart. Elle y avait trouvé refuge pendant les grosses averses.

