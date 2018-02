Les ressources mobilisées par le Tré- sor public sur le marché des capitaux s'élèvent à 1348,8 milliards sur un objectif budgétaire de 1296,8 milliards, soit une plus-value de 51,9 milliards. Cette information a été donnée ce jeudi 1er février 2018, à Yamoussoukro, par le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, à l'ouverture des travaux du séminaire bilan 2017 et perspectives 2018 des actions du Trésor Public.

« Les efforts soutenus de l'ensemble de vos services ont permis de réaliser de bonnes performances économiques, avec une mobilisation de ressources sur le marché financier sous régional et international. Conformément à nos attentes, vous avez largement atteint l'objectif de la mobilisation des ressources financières », s'est réjoui le ministre de l'Economie et des Finances.

Précisant que les les actions du Trésor public ont permis de mobiliser sur le marché sous-régional, environ 851,3 milliards de FCFA et sur le marché international 445,5 milliards de FCFA. Adama Koné a aussi salué le paiement à bonne date des créances des opérateurs économiques.

En effet, la dette fournisseur a été réglée pour plus de 911 milliards de FCFA au profit de près de 8 914 fournisseurs et prestataires sur l'ensemble du territoire national.

Aussi a-t-il félicité les agents du Trésor public, et principalement le Directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré, à qui il a réitéré sa confiance et son admiration car il continue de perpétuer la tradition de l'excellence à la tête de cette régie financière. 1310 milliards FCFA à mobiliser en 2018 Pour 2018, il a invité l'ensemble du personnel du Trésor à maintenir et à renforcer cette dynamique.

Et à atteindre l'objectif de 1310 milliards de FCFA qu'il faille capter sur les marchés monétaires et financiers. Comme orientation, le ministre de l'Economie et des Finances a recommandé l'amélioration et le renforcement de la communication sur la gestion de la dette à l'effet de garantir une meilleure lisibilité des actions et conforter la confiance des partenaires.

Il a insisté sur la finalisation des travaux d'opérationnalisation du Compte unique du trésor et l'adaptation du système d'information comptable et financier à la prise en compte du délai de paiement à partir de la liquidation. Il a également demandé d'optimiser la gestion de la trésorerie et l'efficacité de la dépense publique ; d'engager des actions nécessaires pour assurer le recouvrement effectif des recettes.

Mieux, il a appelé chaque comptable public à procéder au paiement à bonne date des dépenses afin de respecter le critère de la non accumulation des arriérés intérieurs.

Mais bien avant, le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Assahoré Konan, a indiqué que dans le droit fil des orientations gouvernementales, le Trésor public a jugé opportun de placer l'année 2018 sous le signe de l'optimisation des ressources intérieures, à travers notamment le renforcement de ses performances sur le marché des capitaux ; le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales ; l'amélioration du recouvrement des recettes non fiscales ; l'optimisation des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux ; l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée. Selon Assahoré, cette stratégie devra permettre au Trésor public de contribuer plus significativement au financement du budget de l'Etat et de ses démembrements à partir du potentiel interne qui présente le triple avantage de la pérennité, de l'accessibilité et de l'autonomie de gestion. Ce séminaire prend fin aujourd'hui.