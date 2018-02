Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département… Plus »

Elle a aussi plaidé afin que le ministère de la Santé mette à leur disposition des véhicules pour transporter le matériel et les vaccins « lourds à transporter souvent quand il faut se déplacer sur une longue distance ». « On est exposé également au soleil car nous n'avons pas de bâche.

Mlle Sako Koko, chef d'équipe, nous confie avoir commencé les premiers jours avec plus de 500 enfants vaccinés au quotidien. Pour atteindre leurs cibles, à savoir les enfants âgés de 9 mois à 14 ans, son équipe a ciblé les écoles coraniques et les écoles publiques laïques.

L'objectif du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'atteindre un taux d'au moins 95% d'enfants vaccinés contre la rougeole et la rubéole cette année sera sans doute atteint. Deux jours avant la fin de cette campagne, nous avons sillonné quelques communes.

