Madagascar: RDJ Mozika 2017 - Shyn réussit un coup de chapeau

L'année 2017 a été particulièrement très productive en nouveaux talents pour la scène musicale nationale. Ceci-dit, nombreux sont ceux qui se sont brillamment démarqués du lot, se redécouvrant sous un nouveau jour ou tout simplement en affichant une grande évolution vis-à-vis de leur musique.

Un événement unique qui honore les artistes les plus talentueux et les plus méritants chaque année, le « RDJ Mozika », a, une nouvelle fois, primé les artistes venus d'horizons divers ce week-end. Rendez-vous était alors donné au Centre de conférence international (CCI) à Ivato samedi après-midi, pour cette grande messe des chanteurs, musiciens, auteurs, compositeurs et organisateurs événementiels de la Grande île.

Entre les défilés de strass et de paillettes chez les femmes, aux côtés des hommes qui étaient sur leur trente et un à l'occasion, c'est toute une cérémonie grandiose et spectaculaire qui s'est offerte à ses convives et artistes nominés le temps d'un après-midi.

Entre les vingt et deux catégories qui se sont succédé donc, un artiste en particulier s'est démarqué du lot, en réussissant un coup de chapeau. 2017 aura ainsi été définitivement l'année de Shyn, à qui l'on doit les tubes « Resim-pitia » et « Overdose» il a, à la fois, remporté le trophée de « L'artiste de l'année», mais aussi celui de la « Musique afro-dance » et « Musique RnB » de ces RDJ Mozika. « Ce fut une année éreintante, mais très fructueuse pour moi et mon équipe. Je suis plus que fier de notre parcours et promets de toujours aller de l'avant pour mes fans et mon pays », a confié alors celui qui fut déjà primé aux Afrima Awards 2017 au Nigéria l'année passée.

Le RDJ Mozika a surtout vu la consécration de la nouvelle génération cette année. Entre autres, Arione Joy dans la catégorie « Musique variétés», Rak Roots pour la « Musique électro dance », Niu Raza pour la « Musique soft féminin » ou encore Mr Sayda pour la « Musique soft masculin ». Les résultats de cette cérémonie ont quand même divisé sur les réseaux sociaux, mais qui, dans la majorité, ont été fédérateurs.