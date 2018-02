Afrique: CAF/40eme assemblée générale ordinaire - Ahmad dresse le bilan de l'An 1 de sa gouvernance

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) s'est soumis à l'un des exercices que lui impose son statut. Elu en mars 2017 en remplacement du Camerounais Issa Hayatou, le Malgache Ahmad a présidé, vendredi 2 février, sa première Assemblée générale ordinaire (AGO), la 40ème de l'institution continentale, à l'hôtel Hyatt Regency de Casablanca (Maroc).

En présence des présidents de la FIFA, Gianni Infantino, du président de la Conmebol, Alejandro Dominguez, du vice président de l'AFC, Chung MongGyu, et d'un représentant du président de l'UEFA, les délégués des 54 pays associations nationales membres et le comité exécutif de la CAF ont passé en revue les points inscrits à l'ordre du jour.

Si le point relatif au rapport de la commission d'audit et de conformité n'a pas été débattu, ce n'est pas le cas des procès-verbaux approuvés de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2016 à Addis-Abeba, et des assemblées générales extraordinaires tenues le 8 mai 2017 à Manama (Bahrein) et le 21 juillet 2017 à Rabat (Maroc).

Au chapitre de la présentation du bilan des comptes révisés et surtout de la validation des comptes de l'institution pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, il ressort de la communication de Fouzi Lekjaa un solde de 117 millions de dollars (58,5 milliards F CFA).

Ce qui représente, selon le 3ème vice-président du comité exécutif de la CAF chargé des finances, une augmentation de 9 millions de dollars (4,5 milliards F CFA) par rapport à l'exercice précédent.

"La situation de trésorerie est au vert et très confortable, (... ) de quoi soutenir les engagements du président», a déclaré le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces engagements du président du comité exécutif sont entre autres la subvention de 100.000 dollars (50.000.000 FCFA) alloués à chaque fédération membre et aussi la prise en charge des indemnités et frais divers des officiels des matchs de la CAF.

Ces mesures permettent d'alléger les charges des associations membres. "Nous avons décidé de redistribuer les ressources de la CAF parce que vous (les associations membres, ndlr) êtes les propriétaires de la CAF. En s'engageant à couvrir les frais des officiels, c'est une décision importante parce que ce sont à peu près 650 matchs que nous disputons dans l'année", a confié le président Ahmad.

Tout en remerciant le Maroc qui "n'a plus à démontrer ses capacités organisationnelles et sa volonté à "Dima" (toujours) l'Afrique et son football", le patron du football continental et vice-président de la FIFA s'est réjoui de la tenue de cette assise de Casablanca qui est la manifestation de "l'union renforcée, de l'identité de vue, du pacte renforcé avec ses mandants".

"Le chemin fait est considérable, a-t-il reconnu. Et mon premier bilan est le fruit d'un travail uni, d'un travail effectué avec l'ensemble des membres de mon Comité exécutif".

Ngaissona, Me Senghor, Sangbare et Jaafri au CE Lequel comité exécutif est, depuis ce vendredi 2 février 2018, en conformité avec les dispositions statutaires de la CAF, suite à la réforme des statuts à l'AGE en juillet dernier à Rabat.

S'il a été adopté le principe de permettre à chaque président de fédération de se présenter à l'élection du président de la CAF, il a été décidé de procéder au renouvellement de certains postes vacants au Comité exé- cutif.

A Casablanca, les quatre postes en jeu ont donc été pourvus avec les entrées du Libyen Jamal Jaafri (Zone Nord), du Sénégalais Augustin Senghor (Zone Ouest A), du Burkinabè Sita Sangaré (Zone Ouest B) et du Centrafricain Edouard Patrice Ngaissona (Zone Centre).

Si pour les trois premiers, leur admission s'est faite sans surprise (ils étaient candidats unique de leur zone respective), ce n'était pas le cas pour la Zone Centre où le combat tant attendu entre le président de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (UNIFFAC), le président de la fédération centrafricaine de football et son homologue du Gabon a eu lieu. Soumis au vote des délégués, Patrice Ngaissona a récolté 30 voix contre 23 à son challenger. Une abstention a été dénombrée.

Les présidents et vice-présidents des organes indépendants notamment le Jury disciplinaire, le Jury d'appel et la Commission d'audit et de conformité proposés par le Comité exécutif ont été approuvés par l'assemblée. La nomination des présidents d'honneur et des responsables de la Commission de gouvernance a été reportée à la prochaine Assemblée générale ordinaire, en février 2019.