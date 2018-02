Cote d'Ivoire: Secteur agricole - Sangafowa dévoile les grands chantiers de 2018

Peu avant, l'inspecteur géné- ral, Salif Traoré, a présenté les vœux du personnel au ministre qu'il a félicité pour avoir, entre autres, consacré plus de 3,5 milliards FCFA depuis 2014, à l'équipement, la réhabilitation ou la construction des administrations déconcentrées du ministère de l'Agriculture et du développement rural.

Selon Sangafowa Coulibaly, ces assises ont permis d'enregistrer d'importants engagements financiers et de consolider les 24 milliards de dollars US octroyés par la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les 10 prochaines années. A cela il faudrait ajouter la 4ème édition du SARA qui s'est tenue du 17 au 26 novembre 2017.

Un forum qui se déroulait pour la première fois dans un pays francophone et qui a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de réaffirmer son leadership dans le domaine agricole au niveau continental, et d'accroître sa visibilité au plan international grâce à la présence de près de 80 medias.

Exhortant ses collaborateurs, à quelque niveau hiérarchique qu'ils se situent, à redoubler d'effort, en vue de relever ce grand défi, pour le bonheur des générations actuelles et futures. Sangafowa Coulibaly a également annoncé que 2018 verra la mise en place de la structure en charge de la gestion des filières hévéa et palmier à huile.

« Il nous faut donc transformer la structure de notre économie agricole, en la faisant passer d'une économie de subsistance et basée sur le volume, à une économie agricole à forte valeur ajoutée et rentable. Ce grand défi est le seul gage, pour trouver une solution structurelle durable à l'employabilité des jeunes. », a soutenu le ministre de l'Agriculture.

Des échanges de vœux du Nouvel an à valeur d'orientation de son département ministériel pour 2018. Telle est la quintessence de la cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 02 février 2018 à la Salle des fêtes de l'immeuble de la Caistab, entre le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et les membres de son cabinet, les directeurs régionaux et départementaux, les repré- sentants des différentes structures sous tutelle ainsi que des partenaires techniques et financiers dudit ministère.

