Afrique du Sud: Le secteur minier réuni pour son grand rendez-vous annuel

En fin d'année, les cours ont progressé de plus de 20%. Et c'est la Chine qui mène le bal dans le secteur du fer du zinc et du nickel.

Les organisateurs de la conférence internationale annuelle sur l'investissement minier en Afrique attendent pas moins de 2 000 sociétés internationales et les délégations officielles de 45 pays -africains ou non- à ce rassemblement annuel. L'année 2017 a constitué une bonne année pour le secteur minier.

La 24e édition d'Investing in African Mining Indaba, la conférence internationale annuelle sur l'investissement minier en Afrique, se tient du 5 au 8 février au Cap en Afrique du Sud. Elle réunit les décideurs et professionnels du secteur minier implantés ou intéressés par l'Afrique.

