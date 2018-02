Tunisie: Le dit et le non-dit !

Al Hilal, Al Nasr, Al Chabab, Al Ittihad, Al Ahly, Al Fath et bien d'autres clubs saoudiens ont choisi de chercher leurs besoins sur le marché tunisien. Déjà, quatre titulaires de la sélection; Ben Youssef, Ben Amor, Sassi et Balbouli ont ouvert ce bal. Bonne ou mauvaise opération? Quelle incidence sur le niveau des joueurs et de la sélection pour le Mondial? Le dossier de cette semaine ouvre le débat autour de cette affaire.

Ce n'est pas la première fois !

Pour l'histoire, le championnat saoudien a déjà compté sur les joueurs tunisiens juste après le Mondial 1978. C'était une belle occasion pour donner une image de qualité du championnat local, alors à l'époque émergent.

Les Tarak, Akid, Kaâbi, N.Limam, Jendoubi, Jebali ont décidé à cette époque, alors qu'ils étaient à l'apogée de leur talent, de ne pas partir en Europe et de gagner de l'argent. Deux, trois, quatre saisons et un bon nombre d'entre eux ont regagné le championnat tunisien.

En 2018, les temps ont changé et le championnat saoudien n'est plus celui de 1978. Quarante ans plus tard, et grâce à de grands entraîneurs tunisiens et étrangers (tel Santana, Zagallo, Carlos Alberto Perreira, Solari, Rijkaard...), des joueurs de grande envergure ramenés grâce à des moyens fous, et sans oublier les gros salaires payés et les stades qui, lors des 4 dernières années, résultant à ceux de l'Europe, le championnat saoudien est devenu le meilleur championnat arabe.

Il est meilleur que notre championnat, c'est une certitude sportivement, Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli, Al Ahly, Al Nasr sont omniprésents sur les championnats asiatiques et y jouent les premiers rôles.

Nos joueurs ont-ils bien fait d'aller jouer là-bas? On ne va pas dire que c'est un mauvais choix sur le plan sportif, mais relativement, ce n'est pas une bonne consécration pour des joueurs comme Ben Amor et Sassi, un duo qui peut facilement évoluer en France ou en Espagne. Ce n'est pas normal que les meilleurs joueurs saoudiens sont «commercialisés» en Espagne, alors que nos meilleurs joueurs jouent en Arabie Saoudite.

Sur le plan sportif, c'est sorte de dégradation et un nivellement par le bas : nous exportons des joueurs pour remplacer d'autres partis jouer en Europe.

Financièrement, c'est une belle opération pour les clubs, notamment Hamdi Meddeb qui a pu couvrir une bonne partie des coûts du transfert de Sassi et Ben Youssef, et «économisé» leurs salaires gonflés. Les joueurs en question partis vont aussi gagner beaucoup d'argent, eux et leurs agents.

Sélection : quel effet ?

Nabil Maâloul est celui qui se pose beaucoup de questions après le départ de 4 titulaires au moins pour le championnat saoudien. Est-ce le meilleur rythme possible avant un mondial qui s'annonce délicat ? Peut-il coordonner avec les entraîneurs et clubs saoudiens, lui qui a privilégié le Qatar et qui a suscité la colère des Saoudiens ?

Le plus important c'est que la sélection a, désormais, la moitié de l'ossature qui évolue en Arabie Saoudite et au Qatar.

Si les moyens et la logistique sont effrayants là-bas, le rythme, quoiqu'il ait nettement évolué, reste loin du haut niveau.

On aurait aimé voir nos joueurs, les meilleurs surtout, penser plus à leur plan de carrière, à leur marge de progression générale, à leur sélection et à leurs ambitions, plutôt qu'à leurs comptes bancaires.

En Europe, ils pouvaient aussi gagner beaucoup d'argent mais là-bas, et contrairement au championnat saoudien, qatari et aussi tunisien, le mérite est plus difficile à acquérir. La concurrence est rude, le sur-mesure n'existe pas. Tout cela pour dire que tout compte fait c'est un choix qu'on pourrait qualifier de hasardeux.