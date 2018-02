Tunisie: Les décoctions de plantes - Magie ou thérapie ?

Outre leurs vertus curatives, certains animaux et plantes font partie de l'attirail des sorciers et mages, et ce, depuis la nuit des temps. Des femmes qui veulent avoir une emprise sur leur époux, ou éloigner une belle-mère trop encombrante ont recours à la sorcellerie. Quels sont ces animaux et plantes magiques ? Qu'est-ce qui rend magique une potion ? Et dans quels cas les sorciers les utilisent-ils ?

Dans l'une des boutiques, une jeune Tunisienne vivant en France venue en vacances a acheté quelques bouquets de sauge sèches qu'elle va brûler dans un encensoir pour parfumer la maison, conjurer le sort et éloigner le mauvais œil. Elle y croit dur comme fer.

Adepte des soins naturels, elle ne manque pas de s'approvisionner pour elle et ses copines françaises de plantes aromatiques ou encore d'animaux à l'instar du caméléon recommandé par les sorciers.

En France, ces plantes existent mais coûtent cher, notamment la chendgoura, une «plante miracle» qui pousse sur les sols sablonneux du sud de la Tunisie. Il s'agit d'une plante aphrodisiaque, qui aide à booster la fertilité, traite les règles douloureuses chez la femme, soigne l'infertilité masculine et féminine et soigne également la faiblesse sexuelle.

«Après plusieurs années de faux espoirs, et de traitements pour tomber enceinte, j'ai essayé le traitement à base de plantes naturelles que m'avait proposé une amie, et je suis tombée enceinte», témoigne une Française sur les réseaux sociaux.

Le boutiquier, qui a hérité le commerce de son père, affirme que les vertus des plantes ne sont pas que médicinales. Elles sont également aphrodisiaques, apaisantes, punitives, porte-chance ou encore propices à la fortune, la réussite, l'amour, la fécondité et le relationnel.

L'efficacité de ces plantes, dont les propriétés sont innombrables, ne peut avoir un certain effet que sur les gens qui croient à la superstition.

A une époque où les progrès scientifiques font des avancées considérables, des mystères de la vie n'ont pas encore trouvé de réponses.

L'imaginaire collectif donne aux sorciers des pouvoirs ancestraux puissants liés à des croyances, légendes ou phénomènes surnaturels : alchimie, diable, fantômes, esprits, fées, monstres qui peuvent être souvent nuisibles.

Diabolisés, les sorciers sont considérés comme des charlatans, capables du meilleur mais surtout du pire en utilisant des potions qui peuvent être mortelles dans certains cas.

Outre les plantes aromatiques telles que le romarin, le laurier, la sauge, l'ail et les plantes sauvages comme la ziga, la chendgoura, le millepertuis, le pissenlit, le trèfle, l'aubépine, la bardane... les animaux, dont le caméléon, la tortue, le serpent... sont utilisés dans la préparation des potions magiques.

«Des clients viennent avec des listes de plantes toxiques ou hallucinogènes comme le pavot, le ricin et autres plus rares recommandées par des sorciers», avoue l'herboriste.

«Le pouvoir attribué à ces plantes est issu de leurs caractéristiques. Par exemple, la bardane renforcerait les liens et serait favorable à l'élaboration de pièges, la cannelle serait purifiante et propice à l'amour grâce à la chaleur qu'elle dégage», ajoute-t-il.

Les herboristes traditionnels et la sorcellerie

La sorcellerie peut être classée en trois catégories : la magie blanche, la moins nuisible, a pour but d'influencer favorablement le cours des choses, de protéger une personne, la magie rouge a pour champ d'action les relations amoureuses et la plus nocive est la magie noire dont l'objectif est de nuire en encourageant les vengeances ou les échecs des victimes. Chacune a ses plantes et ses animaux. L'alliance entre les deux peut s'avérer néfaste.

Les herboristes ne prennent pas le risque de préparer des potions magiques. Ils ne proposent que ce que le client réclame.

Mais ils ont connaissance des propriétés thérapeutiques de chaque plante et peuvent conseiller les dosages adéquats dans la préparation de tisane, cataplasme ou autre onguent destinés à remédier certaines affections.

«Certains clients cherchent à fortifier leurs cheveux ou soigner une calvitie, faire disparaître les taches noires du visage ou combler les ridules. D'autres cherchent le remède miracle, je peux leur conseiller des mélanges d'huile ou des décoctions à partir de plantes naturelles et apaisantes, mais on ne vas pas au-delà».

Les potions magiques sont du ressort des sorciers qui recommandent à leur client des plantes spécifiques qu'ils associent entre elles en pratiquant un rituel destiné à optimiser leur pouvoir, notamment dans le processus de préparation durant lequel le sorcier canalise et oriente les vibrations et l'énergie de la plante ou de l'animal en fonction du but poursuivi. L'usage fait de ces potions magiques peut causer des dégâts parfois mortels.