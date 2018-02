Ile Maurice: HSC - Fin de suspense pour 11 304 élèves

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, apposeront leur signature sur les documents aux alentours de 13 heures. S'ensuivra une conférence de presse au bâtiment du Trésor où les noms des 45 lauréats seront connus. Une bourse de la MCB Foundation, deux SSR Scholarships, 16 State of Mauritius Scholarships et 26 Additional Scholarships seront attribuées.

Les résultats du Higher School Certificate (HSC) seront annoncés ce lundi 5 février à la mi-journée. Un total de 11 304 élèves est concerné, soit 11 038 à Maurice et 266 à Rodrigues. Une actualité à suivre sur lexpress.mu et sur la page Facebook de l'express Maurice.

