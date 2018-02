Centrafrique: A Paoua, avec l'afflux de déplacés le manque d'eau potable devient criant

Une fois les analyses physico-chimiques réalisées, le point d'eau devrait être en service d'ici mi-février et soulagera, en partie, habitants et déplacés.

Pour Jean-Paul Mbaïnabeur, le chef de ce quartier, c'est une grande nouvelle : depuis toujours, les habitants sont, eux, obligés de se rendre en brousse pour s'approvisionner en eau. « L'eau du marigot, ça fait du mal, surtout aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 18 ans parce que ça provoque la diarrhée, les vers et aussi des maladies d'estomac ».

En tout cas, ça, c'est un ouvrage pérenne, tandis que le puits c'est juste temporaire. En saison sèche ça se tarit et terme de qualité de l'eau, le puits ce n'est pas potable », explique Salomon Kwakou, responsable eaux et assainissement de l'ONG.

Pour pallier en partie ce problème, Oxfam a fait venir une foreuse au quartier Aérodrome depuis Bangui et va, cette fois-ci, creuser plus en profondeur. « Le forage, c'est un ouvrage qui permet de trouver vraiment la ressource dans le sol et là nous avons prévu d'aller jusqu'à 70 mètres.

Des dizaines de bidons s'amassent en file indienne devant le seul point d'eau du quartier. Il est 9 heures, et Gertrude attend son tour pour remplir les 120 litres d'eau dont elle a besoin pour sa famille et la cinquantaine de déplacés qui vivent chez elle : «

