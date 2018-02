Tunisie: L'activation et la revitalisation de la vie scolaire

L'école recherchée est une institution éducative ouverte à son environnement politique, social, économique, culturel et linguistique, caractérisée par la vie, la créativité et l'innovation.

C'est aussi une école de civisme, de démocratie et de droits de l'Homme dans laquelle l'élève ressent le bonheur de l'apprentissage en participant activement à ses activités avec les partenaires de l'institution interne et externe.

Cela signifie que la vie scolaire a grandement besoin de la participation de toutes les parties impliquées dans l'éducation pour les activer, les revitaliser et les gérer matériellement et moralement afin de créer une école moderne et dynamique capable de relever les défis économiques, sociaux, culturels et technologiques.

La gestion du temps scolaire peut être considérée comme l'une des approches pédagogiques les plus efficaces pour garantir une qualité éducative répondant à la nature du système éducatif tunisien.

L'école est une institution sociale

Il est bien connu que l'école est une institution sociale et éducative au sein d'une communauté plus large, qui éduque les apprenants de manière globale et les qualifie dans la société pour l'intégration et l'adaptation.

Par conséquent, l'école est un espace éducatif et un outil nécessaire pour préserver l'identité nationale et sauvegarder le patrimoine et le transférer d'une génération à l'autre.

Elle est aussi une base pour le développement et le progrès de la société. Cependant, l'école a d'autres rôles artistiques, esthétiques et revitalisants. «Elle a la responsabilité d'offrir aux élèves la possibilité de pratiquer leurs expériences imaginatives et des jeux innovants qui sont la base d'une vie naturelle avec expertise et sensibilité.

Ainsi, nous constatons que l'école a une fonction éducative, disciplinaire et revitalisante. Par conséquent, les institutions doivent s'assurer que les droits et devoirs des étudiants sont respectés et mis en pratique, et que ces principes sont adoptés au cours de l'étude.

Préparer les règles de procédure de l'institution et impliquer les différents acteurs de l'éducation dans sa formulation, y compris les élèves et les représentants des parents, pour établir une pratique démocratique, basée sur les constantes générales suivantes :

La vie scolaire est liée au rythme d'apprentissage et d'éducation et d'ondulation revitalisée selon les conditions de l'école et ses changements relationnels et institutionnels. Cette vie scolaire reflète ce qui se passe en dehors de la société à partir de l'échange de connaissances et de valeurs, et de la réalisation d'une communication sociale et humaine.

La vie scolaire fait partie de la vie publique caractérisée par la rapidité et la fluidité, ce qui nécessite une réactivité et une interaction avec les variables économiques et sociales et les développements cognitifs et technologiques que la société connaît, où l'école devient un champ de développement humain.

L'individu est prêt à s'adapter aux transformations générales, à traiter positivement, à apprendre les modes de vie sociaux et à approfondir la fonction sociale de l'éducation, reflétant l'importance de préparer les enfants et les jeunes à une vie basée sur l'acquisition de valeurs communes.

La vie scolaire peut être vue à partir de deux aspects complémentaires et distincts de la vie publique de l'apprenant vivant dans des institutions externes parallèles à l'école.

Premièrement, en tant qu'environnement fonctionnel intégré dans les composantes du travail scolaire, des soins spéciaux sont nécessaires pour assurer un environnement sain et positif qui aide les apprenants à apprendre et à acquérir des valeurs et des comportements constructifs. La composante des services d'éducation et de formation fournis par l'établissement aux élèves.

Deuxièmement, les apprenants, qu'ils soient individuels ou en groupe, vivent dans une vie publique structurée, comme une vie quotidienne pour les apprenants... L'essence de cette vie dans les espaces scolaires est la façon dont ils vivent leurs expériences scolaires et leur perception de leur état psychologique et émotionnel.

Le vrai concept de la vie scolaire

Le vrai concept de la vie scolaire est cette vie, qui d'une certaine manière, plaît à l'élève, garantit ses droits et devoirs, et fait de lui un bon citoyen. C'est-à-dire que la vie scolaire est l'institution de la citoyenneté, de la démocratie, de la modernité et de l'intégration sociale et qu'elle s'éloigne de l'isolationnisme, de l'extrémisme et de la déviation et évite tout autre phénomène négatif.

En d'autres termes, c'est la vie scolaire qui «cherche à créer un environnement éducatif/d'apprentissage basé sur les principes d'égalité, de démocratie et de citoyenneté». Ces principes sont une expression honnête des droits de l'homme, la préservation de leur dignité et le respect de leur humanité.

Les aspects de la vie scolaire sont déterminés en supprimant les barrières physiques et morales qui empêchent les apprenants d'apprendre, en fournissant les meilleures conditions pour l'éducation.

Ainsi, la vie scolaire est une caractéristique de la modernité, de la qualité, de l'ouverture, de la communication, du partenariat et de la créativité à laquelle participent tous les acteurs, qu'ils appartiennent au système éducatif ou à l'environnement socio-économique ou à l'administration externe.

Le cadre de la vie scolaire est «le dialogue entre les individus, les groupes et les institutions, la démocratie, la liberté d'expression et la participation à la prise de décision et des responsabilités.

Cela signifie que l'école doit obtenir des résultats considérables en encadrant l'élève pour faire face aux problèmes de la vie et pour obtenir des bénéfices productifs qui contribuent au développement de la société par l'innovation et la découverte.

Outre les connaissances des compétences de base qui peuvent être développées, l'identification des mécanismes de calendrier, et la façon de contrôler les absences, les retards et comment lutter contre la violence, les émeutes et le chaos.

La vie scolaire est une locomotive du développement

De cette façon, la vie scolaire est une locomotive du développement communautaire réel, un outil de réussite et l'élimination de toutes les manifestations de violence, émeutes et chaos au sein de l'institution éducative. C'est un mécanisme pour atteindre une qualité quantitative et qualitative. C'est un pilier fondamental de l'auto-ouverture des apprenants.

Par conséquent, la vie scolaire est un microcosme de la vie sociale dans des lieux et des moments appropriés, prise en charge et l'éducation de la personnalité de l'apprenant, à travers une variété d'activités interactives encadrées par le personnel du corps enseignant et l'administration, et contribue aux différents partenaires.