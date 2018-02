Ile Maurice: Goodlands - Les villageois sensibilisés à la lutte anti-drogue

Une campagne de sensibilisation contre la drogue, à l'initiative de l'association Let Us Be One Social Group, a été organisée à l'intention des habitants du village de Goodlands la semaine dernière. Ce, parce que ce fléau affecte de plus en plus de personnes.

«C'est une première pour notre association», explique Anish Khurug, son président. Il ajoute que dans la région, de plus en plus de jeunes et même des moins jeunes, succombent au phénomène de drogue synthétique.

C'est au Sidhi Ashram, à Domaine du Moulin, que l'association a choisi d'organiser des causeries au cours desquelles plusieurs personnalités ont été invitées à prononcer un discours. Ashit Gungah, Sudesh Rughoobur et Sangeet Fowdar, tous trois députés de la circonscription, ont fait état des ravages que cause la drogue dans la société et sur la santé de ceux qui la consomment.

«C'est la première campagne que nous menons. Toutefois, ce ne sera pas la dernière car Let Us Be One Social Group à la ferme intention de gagner cette bataille et surtout d'éradiquer ce problème à long terme», soutient Anish Khurug. D'autres activités de cette association sont à prévoir.