Ile Maurice: Baie-du-Tombeau - Une fructueuse collecte de sang

Le président du mouvement tient aussi à remercier les sept parrains qui ont fait en sorte que cette journée soit une réussite. «San zot soutien nanié pa ti pou posib », souligne-t-il. Il ajoute qu'une activité encore plus importante sera bientôt organisée dans l'endroit. «Nous prévoyons d'organiser un déjeuner pour les personnes du troisième âge. Pour l'occasion, entre 1 200 et 1 500 personnes seront invitées», indique Reza Assenally.

Le président de l'association, Reza Assenally, explique qu'ils ont l'habitude au sein du Mouvement civique de Fort Albert d'organiser des activités d'envergure dans la région. «Chaque membre vient avec une idée et c'est à partir de là que nous décidons de la marche à suivre», explique-t-il. Et ce don de sang était une idée de Didier Arsenius, un des membres actifs.

Organisée pour la première fois par le Mouvement civique de Fort Albert, association oeuvrant pour les habitants de Baie-du-Tombeau, une collecte de sang sur le terrain du Fort Albert, le dimanche 28 janvier, s'est avérée un succès. En effet, au total, ce sont plus de 160 personnes qui se sont présentées afin de faire don de leur sang pour une bonne cause.

