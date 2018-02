Ile Maurice: Pre-reg Exam - «Taux d'échec de 47 % pour le dernier batch»

Ne pas prendre le Pre-registration (Pre-reg) Exam à la légère. Le ministre de la Santé, Anwar Husnoo a rappelé à l'ordre les aspirants médecins ce lundi 5 février. C'était à l'occasion du premier jour des cours pour l'examen du Pre-reg, au Rajiv Gandhi Centre for Science à Bell-Village.

Ils sont 102 aspirants à suivre cette formation qui durera 18 mois. «Le taux d'échec est de 47 % pour le dernier batch du pre-reg exam. Je suis venu rappeler aux aspirants médecins de ne pas prendre cet examen à la légère. They should take it seriously. Ils ont l'occasion d'apprendre beaucoup de choses des médecins. Après cette formation, il y aura un exit exam», a expliqué le ministre.

Screening programme

Les médecins en ont aussi pris pour leur grade. Lors de son discours, Anwar Husnoo a rappelé aux médecins l'importance de «respecter» et «comprendre» un patient. «J'ai aussi profité de l'occasion pour rappeler aux médecins how they should behave. Beaucoup le font très bien mais il y a un ou deux médecins qui donnent une mauvaise image de la profession. La communication avec les patients est très importante.»

Autre sujet abordé : le cancer, dont la journée mondiale a été célébrée hier, dimanche 4 février. Anwar Husnoo a annoncé la tenue de plusieurs activités dans les semaines à venir. Après le dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, le ministère de la Santé compte bientôt lancer un screening programme pour le dépistage du cancer de l'intestin. «Le nombre de personnes affectées par le cancer a augmenté. On compte quelque 1 500 nouveaux cas chez les femmes et 1 000 chez les hommes. Il est important de travailler sur le dépistage des cancers. C'est pour cela que nous travaillons sur un screening programme pour le cancer de l'intestin.»