Togo: Adjamagbo-Johnson et 9 autres Togolais font flotter le drapeau national

Pour 2017, le Togo est à l'honneur au classement des 100 personnalités africaines les plus influentes. Ils sont dans plusieurs secteurs d'activités à savoir, Politique & service public, Business et finance, Société civile & activisme, Education, Science, Tech & Innovation, Medias, Arts et Cultures et Sports.

On peut dire que la politique peut aussi se faire connaitre. Ainsi, parmi les 10 Togolais, on retrouve deux politiques, à savoir Brigitte Adjamagbo Johnson et Atchadam Tchikpi, deux acteurs politiques qui ont joué de grands rôles dans les mouvements politiques qui ont secoué le Togo durant ces cinq derniers mois.

Autre secteur où deux Togolais se sont fait voir, c'est les Arts et culture. Ce sont Atsou Kossi et Sokey Edorh qui ont tapé dans les yeux.

Avec ses 10 personnalités au classement, le Togo arrive derrière le Nigeria (21) et l'Afrique du Sud (14). On retient sur la liste, des entrées de 31 pays dont 12 d'Afrique francophone.