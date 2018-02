Ile Maurice: Rodrigues-Agriculture - Vers l'élaboration d'un plan de préparation aux situations d'urgences pour les maladies animales

communiqué de presse

La Commission de l'Agriculture à Rodrigues se penche sur un plan de préparation aux situations d'urgences pour les maladies animales. En effet, la fièvre aphteuse qui a frappé Rodrigues en 2016 a été source de souffrance et de dépenses pour le gouvernement ainsi que pour les éleveurs. Dans ce contexte, un atelier de travail de deux jours axé sur le thème 'Emergency Preparedness Plan (EPP) for transboundary animal diseases', s'est tenu la semaine dernière à l'ex-La Varangue à Contour Oblasse. Deux experts sud-africains, dont Prof. Gavin Thomson et Mme Mary Louse Penrith, ont animé l'atelier.

Une quarantaine de participants, en l'occurrence les officiers de la Commission et les représentants d'associations d'éleveurs, s'étaient réunis pour cet atelier. L'objectif principal était de dégager une feuille de route avec les protocoles et procédures à suivre en cas d'une épidémie de maladies animales dans l'île, ce qui aiderait Rodrigues à se préparer pour réagir efficacement dans de telles situations.

Lors de son allocution, le Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee a souligné l'importance de ce plan de préparation. 'Ce plan nous permettra de bien gérer la situation en cas où notre île est frappée par une maladie grave. Il est vrai que, selon les experts, nous avons bien géré l'épidémie de la fièvre aphteuse, mais nous aurions pu le faire mieux et nous aurions encouru moins de frais si nous avions déjà un plan de préparation d'urgence pour ce genre de situation. C'est pour cela que nous avons pris la responsabilité d'organiser cet atelier de travail afin d'avoir l'apport de tous nos partenaires concernés pour mettre sur pied ce plan d'action', a précisé M. Payendee.

D'après les dernières analyses effectuées par les laboratoires concernées, Rodrigues ne présente pas de nouveau cas de fièvre aphteuse. La Commission de l'Agriculture introduira bientôt des règlements sur l'importation d'animaux et de végétaux dans l'île afin d'assurer la biosécurité du territoire. Quatre officiers sont actuellement en formation à Maurice dans le domaine de biosécurité.

Depuis l'année dernière, le service vétérinaire de la Commission de l'Agriculture effectue la sérosurveillance pour détecter d'éventuelles maladies auprès de nos animaux. Pour le service vétérinaire, ce plan de préparation est un outil essentiel pour le secteur de l'élevage.

'D'après ce plan, tous les partenaires concernés devront donner leur coup de main pour combattre tout type d'épidémie qui nous frappe. Nous allons faire de sorte de gérer efficacement les maladies comme la fièvre aphteuse la prochaine fois', a ajouté le vétérinaire, Dr Jean Marc Samoisy. L'EPP sera en ligne avec les recommandations de la l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et comprendra quatre cycles, notamment la prévention, la détection, le respect et le rétablissement. Le plan devra être testé régulièrement.