Le ministre du Renouveau urbain, du Cadre de vie et de l'Habitat a mis en exergue, samedi, à l'ouverture du forum de la 3ème édition de la Foire internationale de Kaolack, le dynamisme du secteur privé au Sénégal.

Le rôle du secteur privé national dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent était au cœur du premier forum organisé à la 3ème édition de la Foire internationale de Kaolack, ouverte samedi par le Premier ministre. La rencontre portait sur le thème : « Alliance collectivités locales et chambres consulaires, un partenariat stratégique pour l'émergence à Kaolack », a permis à une centaine d'élus locaux et consulaires d'échanger sur ce sujet.

Venu présider ces assises, le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, a salué le « rôle patriotique » du secteur privé national dans la matérialisation de cette démarche prospective pour le développement économique et social du Sénégal.

Convoquant la théorie Keynésienne sur l'importance des investissements publics notamment dans les infrastructures pour asseoir une croissance dynamique, il a insisté sur le rôle des privés à travers leurs entreprises à générer de la richesse.

«L'État a la responsabilité de créer un environnement économique viable avec des infrastructures de qualité notamment pour les voies de communication mais ce sont les entreprises par leurs investissements qui créent la richesse. Au Sénégal, nous serons, sous peu, à 7 % de taux de croissance.

L'émergence économique à laquelle la vision du président Macky Sall nous convie, n'est rien d'autre qu'une accumulation de cette dernière sur au moins une dizaine d'années», a déclaré Diène Farba Sarr.

Prenant l'exemple de la foire de Kaolack, organisée par les chambres consulaires et les collectivités locales, il a fait observer les convergences des misions entre des institutions chargées de coordonner et de promouvoir le développement économique et social local et les autres en charge de l'animation économique.

« C'est à travers une synergie de pensées et d'actions entre collectivités locales et chambres consulaires dans un cadre d'interactions définies et fixées par l'État que nous parviendrons à un développement économique et social décentralisé et harmonieux comme postulé par la réforme territoriale dite de l'Acte 3», a affirmé Baba Ndiaye, le président du Conseil départemental de Kaolack, organisateur, avec l'Agence régionale de développement, de ce forum auquel la région de l'Oriental du Maroc et la région de Kayes au Mali étaient conviées.

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, principale promotrice de la Fika, s'est félicité de l'appropriation, par les élus de la région, de cet outil de promotion du développement local.

«C'est aux collectivités territoriales et l'État, à l'échelle nationale, de créer un cadre attractif pour inciter les entreprises et les investisseurs à venir créer des emplois et payer des taxes pour contribuer à développer de notre région», a confié Serigne Mboup.