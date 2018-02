La beauté du spectacle se caractérise par le fait que le combattant doit maîtriser l'ensemble des armes (bâton, sabre, fouet... ) et battre son adversaire pour espérer réussir son grade. Tenu en présence de l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Zhang Xun, ce spectacle marque le début d'une série d'activités prévue dans la cadre de la célébration du nouvel an chinois.

Un spectacle pendant lequel les moines allient techniques palpitantes, maitrise de l'énergie et une volonté farouche de dominer l'adversaire. Si la danse féminine, « la Cygne », a offert sa lueur romantique, « Le charme de l'opéra chinois » a aussi séduit en associant tradition et modernité.

Pour adoucir un peu cette ambiance remuante, Wang Jiayu et sa bande proposent la « Beauté », une danse féminine à l'aide d'éventail qui, dans une symphonie d'allégresse, plonge au seuil des foyers chinois. Les moines du temple de Shaolin du Mont Song vont revenir sur la scène pour gratifier au public les techniques supérieures de Shaolin développées depuis plus d'un millénaire dans le temple bouddhiste Chan.

« Les réjouissances », titre de cette première prestation, étalent tout le charme et la grâce féminine chinoise. Habillées en rouge blanc, telles des fleurs, les danseuses ont, dans un mouvement harmonieux et bien orchestré, chauffé l'assistance. Mais, elles ont été aidées en cela par le groupe des moines du temple de Shaolin du Mont Song.

La scène du Grand théâtre national a été ainsi, le temps d'une soirée, un pont permettant d'effectuer un voyage inédit dans la Chine des profondeurs. Et pour amorcer cette excursion, le public a eu droit à une belle représentation de théâtres, de chants, et danses Zhengzhou.

La culture chinoise a ses secrets et ses grandeurs. Elle donne à voir des choses qui fascinent l'âme et nourrissent l'esprit. Le spectacle, offert par la troupe artistique de la province du Henan de Chine, dans le cadre de la célébration de la fête du printemps chinois, traduit cette richesse culturelle millénaire faisant l'identité de l'Empire du milieu. Entre grâce et sensualité, agilité et virtuosité, habilité et témérité, les artistes chinois ont séduit le nombreux public venu découvrir ce spectacle qui fait revivre une facette traditionnelle de ce peuple.

