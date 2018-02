Pour concrétiser tout cela, le cadre unitaire veut élaborer des manuels scolaires sur les enseignements des figures emblématiques de l'islam au Sénégal et compte aussi adopter un calendrier musulman commun. L'objectif étant d'arriver à des fêtes de Korité et de Tabaski célébrées dans l'unité.

Il regroupe tous les chercheurs et intellectuels de tous les foyers religieux et toutes les associations islamiques du pays. On y retrouve la cellule de la Zawiya Tidjania, le comité scientifique en charge de la ziarra omarienne, le comité scientifique des layènes, le Rassemblement islamique du Sénégal (Ris), l'Association islam pour servir le soufisme, les écoles doctorales telles qu'Ethos...

Le cadre unitaire sur l'islam, après son lancement samedi dernier, a décliné son plan d'actions qui porte sur plusieurs points dont les plus en vue sont la vulgarisation des enseignements des grandes figures de l'islam ou la numérisation du patrimoine religieux et intellectuel du Sénégal.

