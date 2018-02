Sénégal: Pr Hamidou Dia - Un éminent lettré tire sa révérence

« Le Sénégal vient ainsi de perdre un de ses écrivains les plus féconds et talentueux. Pédagogue doué, critique littéraire rigoureux, écrivain productif, Hamidou Dia a marqué de son empreinte les lettres sénégalaises.

Le Chef de l'Etat s'exprimait lors de la levée du corps, à Dakar, où le défunt a rendu l'âme, dans la matinée, à l'âge de 64 ans. Des officiels et plusieurs personnalités du monde politique et de la culture étaient présents à cette cérémonie.

« Il s'agit également de promouvoir la citoyenneté, de promouvoir et de renouveler les valeurs éthiques, les arts et les lettres, les artistes, mais aussi de développer les industries culturelles », avait soutenu Hamidou Dia.

« La participation de l'identité nationale est une armature idéologique face au développement et à l'émergence », avait estimé le Pr Dia. « Elle engage une pleine conscience de nous-mêmes, de notre histoire, du parcours de notre identité collective, de notre sentiment d'appartenance, de la manière dont nous représentons le monde et dont nous nous représentons », avait-il ajouté. Selon l'universitaire, la culture a pour finalité l'épanouissement individuel et collectif.

Au regard du conseiller spécial, il y a la culture comme norme, comme règle, comme histoire et comme temporalité par opposition à la nature. Ainsi comprise, avait-il expliqué, la culture n'est pas seulement de l'ordre de la représentation. Elle concerne les valeurs et les comportements.

Au-delà de la notion foisonnante et confusément plurivoque, le concept de culture renvoie à des signes précis. Ils s'appréhendent au triple plan : ontologique, idéologique et anthropologique » (... ).

Le défunt fut directeur littéraire et conseiller pédagogique aux éditions Présence africaine. « Le Pr Hamidou Dia a servi dans la loyauté, la courtoisie, la compétence », a témoigné Alioune Badara Bèye. Il a aussi magnifié son rôle de « relais » entre la communauté artistique et le Président de la République.

