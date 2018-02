Sénégal: Kolda - Le paysage médiatique s'enrichit

Il lance un appel aux Koldois vivant à Dakar et ailleurs dans le monde ainsi qu'aux Ong et projets intervenant dans la région pour soutenir Jinku Fm pour lui permettre de réussir cette noble mission.

« Nous voulons participer à la construction citoyenne, à l'approfondissement de la démocratie et soutenir l'Etat dans ses efforts de développement et de tous les acteurs qui interviennent dans la région.

La radio Jinku Fm veut contribuer à la formation citoyenne, à l'approfondissement de la démocratie et à la promotion de l'Etat de droit au Fouladou. La lutte contre la déforestation, la destruction de l'environnement, l'exploitation abusive du bois, les feux de brousse, l'ensablement des vallées et le tarissement des mares, sont les principaux thèmes développés dans les différentes émissions.

C'est le cas notamment de Jinku Fm qui est créée par l'Association Jinku Fouladou qui regroupe des ressortissants de la région de Kolda vivant à Dakar et dans la diaspora. Les principales langues utilisées sont le Pulaar, le Manding et le Français.

Le département de Kolda occupe la première place avec cinq radios communautaires et trois radios généralistes dont une publique et deux privées et une télévision. Le département de Vélingara arrive en seconde position avec cinq radios communautaires alors que le département de Médina Yoro a seulement trois radios communautaires.

Le paysage médiatique de la région de Kolda s'enrichit avec l'arrivée de deux nouvelles radios communautaires. Il s'agit de Duῆa Fm et de Jinku Fm qui émettent respectivement sur les 91.9 et 103.9 Fm. La première est installée à Mampatim, chef-lieu de la commune du même nom, alors que la seconde se trouve dans la commune de Kolda.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.