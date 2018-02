Sénégal: Kolda - L'Usaid promet d'accompagner le pays

Le directeur de l'Usaid pour l'Afrique vient d'effectuer une visite dans la commune de Médina Chérif pour voir le niveau de mise en œuvre des programmes financés par son agence.

Une mission de l'Agence américaine pour le développement internationale conduite par Christophe Penders, directeur Afrique de l'Usaid basé à Washington, a effectué, jeudi, une visite dans la commune de Médina Chérif, Est du département de Kolda, pour vérifier l'état de mise en œuvre des programmes appuyés par son agence.

La délégation a assisté à un séminaire de renforcement des capacités des membres des comités de santé et des conseillers municipaux avant de visiter la case de santé du village de Diattafa qui a été réfectionnée et équipée grâce à l'appui de l'Usaid. « C'est un honneur et un plaisir pour moi de venir ici voir votre travail en collaboration avec l'Usaid.

Nous avons bien apprécié vos efforts et votre travail dont les fruits sont très visibles. Au nom du peuple américain, nous vous réaffirmons notre solidarité et notre collaboration ici à Médina Chérif et un peu partout au Sénégal », déclare Christophe Penders.

La directrice adjointe du bureau santé de l'Usaid/Dakar Madame Guissé Ramatoulaye Dioum salue les efforts des autorités locales et les populations pour la mise en œuvre des programmes appuyés par l'Usaid. « Nous sommes très impressionnés par le niveau des réalisations des activités, mais aussi les résultats que nous avons vus, en particulier le niveau d'engagement des populations dans le secteur de la santé », souligne-t-elle.

La délégation s'est ensuite rendue au village de Bandiagara Coly qui a bénéficié d'une infrastructure multifonctionnelle financée par le peuple américain dans le cadre de la réhabilitation de la route nationale numéro 6 (Rn6) à travers le Millénium challenge account (Mca). Cette infrastructure est composée d'un château d'eau, d'un foirail et d'un marché pour les femmes pour un coût global de plus de 200 millions de FCfa.

En 2017, l'Usaid/ Yaadjeende avait également lancé un programme de lutte contre la pauvreté qui avait permis à 100 femmes de 24 villages de la commune de Médina Chérif de recevoir deux moutons par bénéficiaire, selon le maire Ibrahima Gano.

« Médina Chérif a été choisie comme commune pilote dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme intégré qui regroupe l'ensemble des programmes de l'Usaid. Dans ce programme, la santé est une composante essentielle.

C'est ce qui justifie d'ailleurs que depuis trois jours, nous sommes en train de faire des formations qui vont déboucher sur l'élaboration d'un plan d'action sur la santé de 12 mois », dit-il.