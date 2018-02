Congo-Kinshasa: La MONUSCO facilite une rencontre entre jeunes sur la non-violence en période électorale

Au moins 23 personnes sont mortes et 12 ont été blessées gravement dans le nord-est de la… Plus »

La Section des Affaires civiles et la Police de la MONUSCO ont pris part à la rencontre. La prochaine séance portera sur les relations entre la police et la jeunesse.

Les notions de libertés individuelles et libertés publiques ont été analysées et illustrées par des études de cas pris dans le contexte de la province du Tanganyika. Les articles en rapport avec les libertés publiques, la Constitution de la RDC ainsi que le contenu de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme ont été mis en exergue lors des travaux.

Kalemie, le 3 février 2018 - La Section de l'Information publique de la MONUSCO Kalemie a organisé, vendredi 2 février 2018, un atelier d'information et de sensibilisation au profit d'une centaine (100) de jeunes leaders de diverses associations et mouvements de jeunesse, encadrés par le Conseil de la Jeunesse du Tanganyika (CJT). Sur la centaine de participants, vingt femmes ont pris part à la session de sensibilisation. Les jeunes ont choisi comme slogan « Jeune, connais tes droits et devoirs ».

