Cote d'Ivoire: Football - Koné Abdoulaye, coordinateur de l'ex G42

Toutefois, il reconnaît avoir eu des divergences de points de vue avec certains membres. Notamment sur la compréhension du récent courrier de la FIFA. Courrier relatif à la crise que connaît le football ivoirien. « Il y'a eu une divergence sur la compréhension du courrier de la FIFA entre moi et certains du G42. Les uns estimaient que malgré la lettre de la FIFA, il fallait tenir l'AG à l'expiration du délai pour la FIF pour organiser l'AG. Ma position était d'aller d'abord à Zurich, et au retour nous organisons l'AG. Certains avaient même refusé qu'on parte à Zurich, d'autres voulaient qu'on parte à l'AG après l'expiration de 30 jours accordés à la FIF.

Cette question faite suite à l'information selon laquelle Koné Abdoulaye, président de l'AS Denguélé se serait désolidarisé de ses pairs dans le combat pour la révocation de l'actuel comité exécutif de la FIF. Afin d'en savoir d'avantage, l'Intelligent d'Abidjan a échangé dans la soirée du samedi 3 février avec le coordinateur de l'ex G42. « Ce sont des contre-vérités. Nous avons tenu une réunion hier nuit (ndlr vendredi 2 février) à mon domicile. Nous sommes en train de préparer Zurich, dans le même temps, nous préparons l'AG extraordinaire. Nous pensons qu'après la table ronde de Zurich, nous aurons certainement l'AG. Il y'a certaines personnes qui ont intérêt que je ne sois plus dans cette affaire. Je n'ai jamais eu de pression politique pour me retirer. Je suis le coordinateur du G42. Je ne peux donc pas me désolidariser », a répondu Koné Abdoulaye.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.