Madagascar: Basket-ball / Coupe du Président - Le Nord ouvre le bal !

Le basket-ball continue à ramifier et aura bientôt atteint le cap des 22 ligues si cela continue. Comme les organisations de compétitions affluent et la popularité monte, il faudra compter sur la bande à Ramaroson Jean Michel, en tout, d'ici peu.

Au moins 50 équipes pour les éliminatoires, dix par zone, 86 journées et le top qui a été donné dans la zone Nord ce week-end pour la 4è édition de la Coupe du Président. Les éliminatoires ne cesseront que le 4 mars prochain. Ensuite, les play-offs seront programmés du 17 au 25 mars. Et pour une finale en beauté, les huit grandes équipes se retrouveront du 9 au 15 avril. Pour cette 4e édition de la coupe du Président, on aura deux nouvelles ligues organisatrices avec la ligue d'Androy et celle d'Itasy.

Pour la région Androy, les rencontres se dérouleront du 10 au 18 février avec des équipes d'Atsimo-Andrefana, d'Anosy, d'Ihorombe et d'Androy. Pour la ligue d'Itasy, les matches se joueront à Arivonimamo et les ligues de Vakinankaratra, Menabe, Bongolava et d'Itasy s'y donneront rendez-vous du 17 au 25 février. La Zone Sud se retrouvera à Fianarantsoa du 24 février au 4 mars. La zone Centre jouera ses éliminatoires aux mêmes dates mais à Toamasina. Quant à la zone Nord, elle a entamé ses rencontres samedi en regroupant des équipes issues de la ligue de Sofia, de Boeny, de Betsiboka et de la SAVA.

Zone Nord

Équipes participantes : 08

DIANA: - COSMOS - AS CHICAGO - DCA - AS DOUANE

SOFIA : ESA

BOENY : AS VICTOIRE - SEBAM

SAVA : ABBS

POULE A : COSMOS (Diana)/ SEBAM (Boeny) / DCA (Diana) / ESA (Sofia)

POULE B : AS VICTOIRE (Boeny) / AS CHICAGO (Diana) / AS DOUANE (Diana) / ABBS (Sava)

Résultats 1re journée

Samedi 03 février

(PA) : 15H00 DCA (Diana) # SEBAM (Boeny) 65 - 81

(PB) : 17H00 : AS VICTOIRE (Boeny) # ABBS (Sava) 71 - 66

(PA) : 19H00 : COSMOS (Diana) # ESA (Sofia) 115 - 45

Dimanche 4 février

(PB) : 15H00 : AS DOUANE (Diana) # AS CHICAGO (Diana) 47 - 81