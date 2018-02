Madagascar: « Ndao hihira » - Tovo J'hay et Mirado, en communion avec le public !

Pas de guichets fermés pour Mirado et Tovo J'hay mais, une très bonne ambiance avec un public de connaisseurs qui reprenait à tue-tête et dans la joie tous les titres ayant composé le répertoire des deux chanteurs.

Mirado n'a pas perdu la main ! Il s'est fait très rare ces dernières années. Contrairement à ce que s'attendaient la plupart des spectateurs, le chanteur est revenu sur le devant de la scène plus motivé et plus dynamique que jamais, comme s'il avait toujours été là. Ne s'étant pas paré de ses plus beaux atouts, comme le ferait la plupart des artistes, mais s'étant vêtu le plus simplement possible, comme pour une sortie entre amis, Mirado dès les premières notes, a renoué avec ses fans. Souvent armé de sa guitare et accompagné de ses musiciens la plupart du temps, l'interprète de « Ilay hatsaranao » a conquis le public.

Ces titres sur lesquels il s'est fait connaître, ont été repris à tue-tête et chantés en chœur par tous ceux qui avaient été de cet après-midi de retrouvailles au Palais des sports. Accompagné de ses ravissantes choristes et parfois entouré de Volapeno et d'autres danseurs, Tovo J'hay s'est surpassé. Le public a eu droit à une prestation pleine d'émotions et teintée de romantisme. Le décor et les lumières ont d'ailleurs rimés avec cette ambiance unique dont les deux chanteurs ont le secret.